BMGK, Kuzey Kore’nin füze denemelerine karşı toplandı: ABD’den ‘güçlü önlem’ çağrısı

ABD, Kuzey Kore’nin füze denemelerine karşı ‘güçlü bir Birleşmiş Milletler (BM) önlemi’ alınmasını istedi.

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BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze fırlatması üzerine toplandı.

AA’nın haberine göre ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, görüşmedeki konuşmasında, Kuzey Kore’nin uzun yıllardır sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini söyledi.

Thomas-Greenfield, bu ülkenin Konsey’den karşılık veya misilleme korkusu olmadan kışkırtıcı ve istikrarı bozucu balistik füze denemeleri yaptığını belirtti.

Konseyin veto sahibi iki üyesi Çin ve Rusya’ya atıfta bulunan Thomas-Greenfield, Japon sivillerin hayatını tehlikeye atan ve bölgedeki gerilimi artıran füze denemelerinin onların izniyle yapıldığını öne sürdü.

‘Önlemler alınacak’

Thomas-Greenfield, ABD’nin Konsey’e, Kuzey Kore’nin ‘yasa dışı kitle imha silahları’nı ve balistik füze ilerlemelerini engellemek için önlemlerin alınacağı ve Pyongyang yönetiminin kınanacağı bir başkanlık açıklaması hazırlayıp sunacağını söyledi.

Böylelikle, Konsey’in Kuzey Kore’yi istikrarı bozan faaliyetlerinden sorumlu tutabileceğine işaret eden Thomas-Greenfield, iletişim kanallarının geliştirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

ABD’nin, Kuzey Kore’nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze ilerlemelerinin engellenmesi için önlem alınması çağrısını Fransa, İngiltere, Hindistan, Japonya, Güney Kore’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler destekledi.

Kuzey Kore, 18 Kasım’da kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore’i ‘gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye’ çağırmıştı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım’da Kuzey Kore’nin füze fırlatmasına tepki olarak BMGK’dan güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı