BM’den ‘Hızlanın’ uyarısı: Emisyonlar yedi kat daha hızlı kesilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Galsgow’da düzenlenecek COP26 zirvesinden önce bir rapor hazırlayarak ülkelerin sera gazlarını büyük ölçüde azaltmak için ne yapmaları gerektiğini ortaya koydu.

İklim politikalarının yetersiz olduğunu vurgulayan BM, hızlı bir başlangıç yapılabilmesi için atılması gereken adımları üç başlıkta topladı; emisyonları azaltmak, metan kirliliğini azaltmak ve küresel bir karbon piyasası oluşturmak.

Dünyanın iklim hedeflerine ulaşmak için emisyonlarını yedi kat daha hızlı kesmesi gerektiğini belirten BM’ye göre hedeflenen noktadan çok uzaktayız.

Emisyonların dörtte üçünden gelişmiş ülkeler sorumlu

BM’nin raporuna göre birçoğu geçen yüzyılda yoğun sera gazı kirliliği yoluyla Dünya’nın ısınmasına yol açan önde gelen ekonomiler, sorunun üstesinden gelmek için hala üzerine düşeni yapmıyor.

BM’ye göre küresel sera gazı emisyonlarının kabaca dörtte üçünden sorumlu olduğu göz önüne alındığında gelişmiş ülkelerin cesur hedefler belirlemedeki veya mevcut hedefleri tam olarak yerine getirmedeki başarısızlığı, dünyanın iklim felaketlerinden kurtulamamasının önemli bir nedeni.

Dünyanın mevcut yıllık emisyonları ile altı yıl önce Paris’te belirlenen hedeflere ulaşmak için ne kadar küçülme gerektiği arasında kalan önemli boşluğa rağmen, rapor ilerleme olduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Hedefler büyük, adımlar yavaş

ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) gibi bazı kilit kuruluşlar, 2030’a kadar emisyonlarda keskin kesintilerle sonuçlanacak yeni ve daha güçlü iklim planlarının ana hatlarını çizdi. Çin ve Hindistan gibi diğer büyük yayıcılar ise henüz resmi olarak yeni planlar sunmadı ancak sırasıyla 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını düşürmek veya devasa miktarlarda yenilenebilir enerji kurmak gibi ulasal hedefler açıkladı.

BM raporu, fosil yakıtlardan uzaklaşan derin dönüşümün, bilim adamlarının söylediği kadar hızlı gerçekleşmediğini ortaya koyuyor .

BM Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, “Eğriyi gerektiği kadar bükmüyoruz. Daha iddialı olmamız gerekiyor” dedi.

Hedefe ulaşmak için emisyonlar yedi kat daha hızlı düşürülmeli

BM raporu, eylül ayı sonu itibariyle yaklaşık 120 ülkeden gelen yeni taahhütlerin tam olarak uygulanması halinde 2030’a kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 7,5’lik bir kesinti görülebileceğini tahmin ediyor.

Ancak, Paris Anlaşması’nın en yüksek hedefine ulaşmak için emisyonların yaklaşık yedi kat daha hızlı düşmesi gerekiyor. Dünya’nın ısınmasını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenheit) üzerinde sınırlamak ancak bu şekilde mümkün. Raporda, 2 santigrat dereceden fazla olmayan bir ısınmada kalmak için, mevcut planların ana hatlarıyla belirtilenden yaklaşık dört kat daha hızlı bir şekilde sera gazı kirliliğinin kesilmesi gerekeceği belirtildi.

Rapor birçok ülkenin 2050’ye kadar ‘net sıfır’ emisyona ulaşma sözü verdiği gerçeğini vurguluyor. Ancak bu tür sözler hem cesaret verici hem de gelecekteki ısınmayı kesinlikle sınırlayabilir olsa da bu uzun vadeli planların çoğu ‘belirsiz’ ve ‘eksik’ kalıyor. Çünkü ülkeler bu tür vaatlere ulaşmak için yola koyacak kısa vadeli eylemleri detaylandırmıyor.

BM raporuna göre ülkeler emisyonlarını azaltmak için geçmişte olduğundan daha fazlasını yapma sözü verdi ancak yapılan analizler bu sözlerin yerine getirilmediğini ortaya koydu.

Zaten, Dünya sanayi öncesi seviyelere kıyasla kabaca 1,1 santigrat derece ısındı. BM’ye göre birçok ülkenin güncellenmiş taahhütlerine rağmen, Dünya’nın 2,7 santigrat derece (4,9 derece Fahrenhayt) ısınması öngörülüyor.