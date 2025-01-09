BM’den 2025 Türkiye enflasyon tahmini

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’de 2025 için enflasyon tahminini açıkladı: Yüzde 43,9

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‘Küresel büyüme durgun kalacak’

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025 raporunu açıkladı.

Buna göre küresel ekonomik büyümenin bu yıl 2024’e kıyasla değişmeyip yüzde 2,8’de kalacağı öngörülüyor. 2026’da da yüzde 2,9 olması bekleniyor.

Raporda düşük enflasyon ve parasal genişlemenin rahatlama sağladığı, ancak ticari gerilimler, yüksek borç yükleri ve jeopolitik risklerin görünümü belirsizleştirdiğini bildirdi.

Küresel ekonominin bir dizi şoka karşı direnç gösterdiği, buna karşın büyümeninse salgın öncesi yüzde 3,2 olan ortalamanın altında kaldığı vurgulandı.

Düşük enflasyon ve birçok ekonomide devam eden parasal genişlemenin bu yıl küresel ekonomik faaliyete mütevazı bir destek sağlayabileceği belirtildi.

Öte yandan jeopolitik çatışmalar, artan ticari gerilimler ve dünyanın birçok yerinde yükselen borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan riskler nedeniyle belirsizliğin hala fazla olduğuna dikkat çekildi.

ABD’de 2024’te yüzde 2,8 olduğu tahmin edilen ekonomik büyümenin, iş gücü piyasasının yumuşaması ve tüketici harcamalarının yavaşlaması nedeniyle bu yıl yüzde 1,9’a düşeceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği’ndeyse büyümenin geçen yılki yüzde 0,9 seviyesinden 2025’te yüzde 1,3’e çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre bu yıl Çin’de yüzde 4,8, Hindistan’da yüzde 6,6, Fransa’da yüzde 0,8, Almanya’da yüzde 0,3 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 1,2 büyüme bekleniyor.

Türkiye’de enflasyonist baskıların azalması bekleniyor

BM’nin tahminine göre 2024’te yüzde 3 büyüyen Türkiye’nin, 2025’te yüzde 3,1 ve 2026’da yüzde 3,5 büyüyeceği düşünülüyor.

Enflasyonunsa 2025’te yüzde 43,9 ve 2026’da yüzde 21,6 olacağı tahmin ediliyor.

BM ayrıca, enflasyondaki düşüşle birlikte 2025’te para politikasında bir miktar gevşeme beklendiğini bildirdi.

Raporda hükümetin, enflasyonu düşürmek için uyguladığı mali konsolidasyon tedbirlerinin bu yıl mali açığın daraltılmasına yardımcı olması ve enflasyonist baskıları azaltmasının beklendiği kaydedildi.