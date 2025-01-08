Mahfi Eğilmez’den yıl sonu enflasyon tahmini

İktisatçı Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: “Yüzde 35-40 arası.”

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Ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında değerlendiren Eğilmez’in açıklamaları özetle şöyle:

* Yıl sonu enflasyon tahminim 35-40 arası. Hala oradayım. Büyüme biraz zorlanacak. Dördüncü çeyrek büyüme tahminleri eksi görünüyor. Kamunun yaptığı bütün artışlar yeniden değerleme oranının altında değil. Çok hızlı düşmeyebilir. Enflasyonun hızlı yükselmesinden birisi bastırılan okul ücretleri ve kiraydı, onlar serbest olunca yükseleceği yere geldi oradan düşürücü etki olacak. Ama çok da fazla düşeceğini zannetmiyorum.

‘Şimşek açısından başarı’

* Mehmet Şimşek açısından bakarsak başarı görünüyor. Aldığı yerden aşağı doğru indiriyor. Ondan önceki başarısızlığı kim yarattı ona bakmak lazım. Eğer yüzde 1,5 ortalamayı başarırsak yıl sonunda 2021’de bu işe başladığımız yere geliyoruz. Belki ondan sonra başarı diye konuşabiliriz. Enflasyon düşüşünde baz etkisi ve faizi yükseltmenin etkisi var.

‘Faizde 2,5 puanlık indirim uygun’

* Faizde 2,5 puanlık indirim uygun. Enflasyonun 44 küsur olduğu bir yerde 47,5 faiz gayet normal. Enflasyon inerken faiz arkadan gelmeli birkaç puan üstünde kalarak. Enflasyon yükselme eğilimine girince de faiz önünde kalarak artmalı.

‘TÜİK’in Ücretliler Geçinme Endeksi yapmalı’

TÜİK’in Ücretliler Geçinme Endeksi yapması lazım. Ücret artışları da ona göre yapılabilir. İTO’nunki sadece İstanbul’u alıyor. TÜİK’in elinde 400 küsur maldan oluşan bir sepet var. Mevcut TÜFE’den bir alt endeks üretebilirsin ve bunu kullanırsın. Bence TÜİK bağımsız olmalı ve tamamen liyakata dayalı olmalı.