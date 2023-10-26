BM yapay zekadan faydalanmak için kurul oluşturdu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka konusunda ‘üst düzey’ bir danışma kurulu oluşturduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Yapay Zeka Danışma Kurulu üyelerini gazetecilere tanıttı.

AA’nın haberine göre BM’nin hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisinden faydalanması gerektiğini söyleyen Guterres, “Geçen yıl, sohbet robotlarının ses klonlaması, görüntü oluşturma, video uygulamaları ve daha fazlası aracılığıyla yapay zekanın yeteneklerinde ve kullanımında olağanüstü bir ilerleme görüldü. Bu yapay zekanın inanılmaz olanaklarının ve olası tehlikelerin yalnızca bir örneği” dedi.

Guterres, yapay zekanın, ‘krizlerin tahmin edilmesi ve ele alınmasından kamu sağlığı hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına kadar’ dünyanın içinde bulunduğu zorlu zamanlarda olağanüstü ilerlemeye yardımcı olacağını belirtti.

Guterres, iklim krizinin etkileriyle mücadelede yapay zeka teknolojisine acil ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Guterres, yapay zekanın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma çabalarını güçlendireceğine inandığını kaydetti.