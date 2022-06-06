BM: Ukrayna’da cinsel şiddet vakaları artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna’da cinsel şiddet vakalarının arttığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Güvenlik Konseyi’ne brifinginde, “Ukrayna’da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız” dedi.

Kadınlara, kız ve erkek çocuklarına 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini söyleyen Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56’sının kadınlara, 49’nun ise çocuklara yönelik olduğunu ifade etti.

Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini söyledi.