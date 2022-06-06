BM verileri: Türkiye’de 14,8 milyon kişi yeterli beslenemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) açlık haritasına göre 82,3 milyon nüfuslu Türkiye’de 14,8 milyon kişi yeterli gıda tüketemiyor.

Görsel: WFP

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’ye yükselerek 24 yılın zirvesine çıktı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.

TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı veriler arasındaki uçurum sıklıkla tartışma konusu olurken, ünlü restoran zinciri Happy Moon’s’un yönetim kurulu başkanı kendilerine yansıyan enflasyonun yüzde 147 olduğunu açıkladı.

Gerçek zamanlı veri paylaşılan haritaya göre Türkiye’de son üç ayda yetersiz beslenen kişi sayısındaki artış 410 bin.

Beş yaş altı akut yetersiz beslenme oranı yüzde 1,7. Kronik yetersiz beslenme oranıysa yüzde 6.