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Yaramazlara biraz batar!

BM: Ortadoğu’da uçurumun eşiğindeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin savaşına ilişkin “Ortadoğu’da uçurumun eşiğindeyiz” dedi.

Gazze’de bombalardan kaçan yüzlerce Filistinli aile, BM’ye ait okullara sığındı. (AA)

Guterres, İsrail-Filistin savaşındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama paylaştı. AA’nın aktardığına göre “Ortadoğu’da uçurumun eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.


Hamas’a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, “İsrail, Gazze’deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı” ifadelerini kullandı.

Guterres, Gazze’de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM’nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria’da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.

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