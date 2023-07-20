BM: Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç’te Kuran’a yönelik hakaretle ilgili “Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik” dedi.

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Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı. AA’nın haberine göre İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği’nin basılması ve Kuran’a hakaret gibi gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Dujarric, “İhtiyacımız olan karşılıklı saygı” dedi.

Dujarric, “Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik” diyerek, bu tarz eylemlerin temel amacının kışkırtmak olduğuna işaret etti.

İsveç’te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran’ı ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom’un ülkeyi terk etmesini istedi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran’ı yakmıştı.