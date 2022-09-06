BM heyetinden Zaporijya raporu: Kazaları önlemek için acilen adım atılmalı

Rusya işgalindeki Zaporijya Nükleer Santrali’ni inceleyen BM bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan (UAEA) uzmanlar, kazaların önüne geçmek için acilen adım atılmasını istedi.

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Santral, zaman zaman top atışlarının hedefi olduğu için uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyordu. BM bünyesindeki uzmanlar da önceki günlerde santrali inceleyerek rapor hazırlamıştı.

Reuters’ın haberine göre UAEA’nın santrale ilişkin raporunda şu tespitler yer aldı:

* Nükleer santrale askeri müdahalelerin yol açabileceği nükleer kazaların önüne geçmek için acilen adım atılmalı.

* Tesisi inceleyen ekip, bildirilen saldırıların yol açtığı hasarları gördü, reaktör binalarına yakın yerlerde hasarlar var.

* Ekip kullanılmamış nükleer yakıtların bulunduğu ve katı radyoaktif atıkların depolandığı binalarda hasarlar olduğunu gözlemledi.

* Santraldeki bazı hasarların tamiratı yapılmış ya da şu anda yapılıyor ancak tüm hasarların tamiratı için daha fazla çalışılması gerekiyor.

Taraflar birbirlerini suçluyor

Ukrayna’nın Enerhodar kenti yakınlarındaki Zaporijya nükleer santrali, martta Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral halen Ukraynalılar tarafından işletiliyor. Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor.

Ukrayna, Rusya’yı bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya’ysa Ukrayna’nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.