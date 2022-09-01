BM uzmanları Zaporijya Nükleer Santrali’ni inceledi

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki bölgede bulunan Zaporijya nükleer santralindeki ilk denetlemelerini düzenledi.

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, denetleme kapsamında ‘görmeleri gereken her şeyi gördüklerini’ söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre BM uzmanlarının Zaporijya’daki çalışmalarına Rus askerleri eşlik etti. Rusya ve Ukrayna birbirlerini BM denetçilerinin nükleer santrali denetlemesine engel olmaya çalışmakla suçlamıştı.

Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali. Santral, Rusya’nın şubatta Ukrayna’yı işgale başlamasından kısa süre sonra Rusların kontrolüne geçmişti. Nükleer santralde halen çalışan Ukraynalı personel, Rus askerlerinin santrali askeri üs olarak kullandıklarını ve çalışanların silah tehdidi altında tutulduklarını ileri sürüyordu.

‘Görmem gereken kilit şeyleri gördüm’

UAEK Başkanı Grossi, denetlemelerini tamamlamalarının ardından kendilerine eşlik eden Rus medyasına açıklamasında, “Görmem gereken kilit şeyleri gördüm, açıklamalarınız da gayet netti” diye konuştu. Grossi, BM denetçilerinin Zaporijya’da kalmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak kaç kişinin ne kadar süreyle santralde bulunacağı hakkında bir ayrıntı vermedi.

Zaporijya nükleer santralinde bir kaza olması riskine karşın Avrupa Birliği Ukrayna’ya beş milyondan fazla anti-radyasyon tableti hibe etti. Son dönemdeki çatışmalar nükleer santralde kısmi hasara yol açmış olsa da bölgedeki radyasyon seviyelerinde bir artış henüz kaydedilmedi.