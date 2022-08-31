BM heyeti Zaporijya nükleer santralini incelemek için yola çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) uzman heyeti, Zaporijya nükleer santralindeki durumu değerlendirmek üzere santrale doğru yola çıktı.

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Ukrayna’da Rusya işgali altında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali zaman zaman top atışlarının hedefi olduğu için uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyordu. BM bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan (UAEA) uzmanlar da bu nedenle incelemeler için yola çıktı.

DW Türkçe’nin haberine göre inceleme heyetinin başındaki UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, asıl işin yarın başlayacağını belirterek önlerindeki zorlukları anlattı: “Bu, bir nükleer kazayı engellemeyi ve Avrupa’nın en büyük nükleer güç tesisini korumayı hedefleyen bir misyon.”

Birkaç gün sürecek incelemeden sonra durum hakkında kapsamlı fikir edinebileceklerini söyleyen Grossi, Rusya’nın da 14 uzmanlık heyetin işini yapmasını sağlama konusunda kendisine teminat verdiğini belirtti.

UAEA ekibi, nükleer santralin bölgedeki bombardımanlarda hasar görüp görmediğini ve tesisteki Ukraynalı personelin çalışma koşullarını inceleyecek.

Ne olmuştu?

Ukrayna’nın Enerhodar kenti yakınlarındaki Zaporijya nükleer santrali, martta Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral halen Ukraynalılar tarafından işletiliyor. Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor.

Ukrayna, Rusya’yı bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya’ysa Ukrayna’nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.