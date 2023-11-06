BM: Gazze’de her 10 dakikada, bir çocuk öldürülüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, iki çocuğun da yaralandığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi’ndeki duruma işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, iki çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı.”

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 104’ü çocuk, 2 bin 641’si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.