BM: Gazze’de her 10 dakikada, bir çocuk öldürülüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, iki çocuğun da yaralandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Gazze Şeridi’ndeki duruma işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, iki çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı.”
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 104’ü çocuk, 2 bin 641’si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.