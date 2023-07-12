BM: Dünyada 735 milyon insan aç

Birleşmiş Milletler (BM), 2022’de açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının ortalama 735 milyon olduğunu bildirdi.

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Roma merkezli BM kurumları, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı ‘BM 2023 Dünya Gıda Güvenliği (SOFI)’ raporu yayımlandı.

AA’nın aktardığına göre raporun tanıtım toplantısına video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Kimse aç kalmamalı” dedi.

Raporda, Covid-19 salgını, Ukrayna’daki savaş ve iklim şokları gibi birden çok krizin etkisiyle 2019’dan bu yana açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısının, 122 milyon civarında arttığı belirtildi.

Dünyada geçen yıl 691-783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, ortalama rakamın 735 milyon olarak hesaplandığı kaydedildi.

Küresel açlık sayıları 2021 ve 2022 arasında durağanlık gösterse de dünyada derinleşen gıda krizleriyle karşı karşıya olan birçok yer olduğu ifade edildi.

Raporda, şu anki eğilimin devam etmesi halinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde belirlenen ‘açlığın sona erdirilmesi’ hedefine ulaşılamayacağı vurgulandı.