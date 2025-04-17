Bluesky'da da sansür: 59 hesaba erişim engeli kararı; 13'ü engellendi

Sosyal medya platformu X’teki erişim engelleri ve sansüre Bluesky da katıldı. 13 hesap Türkiye’den görünmez kılındı.

Fotoğraf: @engelliweb / X

Platformdaki 59 hesap için mahkemelerce ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı.

Engelli Web‘in aktardığına göre Bluesky, 13 hesabı ve bir paylaşımı Türkiye’den görünmez kıldı.

Bluesky, X’in sansür uygulamalarına karşı bir alternatif olarak görülüyordu.

Sansür uygulamalarının arttığı dönemlerde de platforma göç artmıştı.

Bluesky sansürüne ilişkin olarak tespit ettiğimiz veriler:



• 59 hesap, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle çeşitli hakimlikler tarafından erişime engellendi.

• 13 hesap ve 1 paylaşım, Bluesky tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.https://t.co/4zEeQNNR6h pic.twitter.com/QHMUJWLrLO — EngelliWeb (@engelliweb) April 16, 2025

Akdeniz: Talepler 8/A maddesi kapsamında verilmiş

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya dair X‘ten şunları yazdı:

* Dün Bluesky’ın kendisine gönderilen erişim engelleme kararlarını uygulamaya başladığı bilgisini paylaşmıştık. Bu sabah @engelliweb ilk tespitleri paylaştı. Bluesky’a yaptırım uygulanması için bugüne kadar 59 hesap bildirilmiş gözüküyor.

* Bluesky’a gönderilen talepler 8/A maddesi kapsamında verilmiş, sulh ceza hakimlikleri kararlarına dayanıyor. Bluesky ise bu taleplerin hepsini yerine getirmemiş. Şimdilik 13 hesabın ve bir tane de paylaşımın engellendiğini ve Türkiye’den görünmez kılındığını tespit ettik.

‘Bluesky’la iletişim yolları açılmış’

* Bluesky, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve sulh ceza hakimliklerinin hedefine girmiş gözüküyor ve iletişim yolları açılmış. Bluesky kullanıcılara bildirim yapmaya başlamış fakat bu bildirimlerden, hesaplara hangi içerikten dolayı erişim engellendiği anlaşılmıyor.

* Bluesky’ın bilindiği kadarıyla henüz Türkiye’de temsilcisi yok. Bu yönde de bir açıklaması da yok. Fakat, 2023 ve 2024 yıllarında şeffaflık raporları yayınladı. 2024 raporunda, ilk defa kendisine gönderilen ‘hukuki taleplerle’ ilgili bazı verileri de açıkladı.

* 2024 raporunda Türkiye ile ilgili bir bilgi olmamakla birlikte, bizim de tespitlerimiz 2025 ile ilgili ve dolayısıyla Bluesky hesapları da artık sansürle karşı karşıya diyebiliriz. Hükümetin ifade özgürlüğüne müdahale ısrarı şekil değiştirerek tam gaz devam ediyor.

8/A maddesi ne?

Engelli Web, 8/A maddesini şöyle tanımlıyor:

* 5651 sayılı Kanunun 8’inci maddesine milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile ilgili eklenen 16 sayılı paragrafla TİB’e verilen erişim engelleme yetkisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra 5651 sayılı Kanun’a “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlıklı yeni bir 8/A maddesi 27.03.2015 tarihinde eklenmiştir. 8/A maddesiyle öncelikle hakimlere yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi verilmiştir.

* Ayrıca, 8/A maddesi kapsamında 27.03.2015 tarihinden 02.07.2018 tarihine kadar başbakanlığa, bu tarihten sonraysa cumhurbaşkanlığına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması amacıyla İnternet içeriklerinin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesini BTK Başkanı’ndan talep etme yetkisi verilmiştir. Benzer şekilde, ‘ilgili bakanlıklar’ adı altında yürütme organlarına da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması amacı ile internet içeriklerinin çıkarılması ve/veya engellenmesini BTK başkanından talep etme yetkisi verilmiştir.