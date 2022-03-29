Bloomberg, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini durdurdu

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi ve haber platformlarından Bloomberg, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerinin askıya aldı.

Fotoğraf: Bloomberg

New York merkezli şirkettin açıklamasında her iki ülkedeki müşterilerin terminal platformlarını da içeren Bloomberg’in veri hizmetlerinden faydalanamayacağı belirtildi.

Bloomberg.com’sa faaliyetlerine devam edecek.

Açıklamada ayrıca şirketin yardım organizasyonu olan ‘Bloomberg Philanthropies‘ yoluyla bölgede ve başka yerlerdeki Ukraynalılara ve sığınmacılara destek olmaya devam edeceği vurgulandı.

Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok Batılı dev şirket benzer kararlar almıştı.