CNN ve Bloomberg Rusya’daki yayınlarını durduruyor

ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa ilişkin düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya’daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.
Putin, Ukrayna savaşına ilişkin ‘sahte haber’ yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı. Kasıtlı ‘sahte haber’ yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin ‘önemli sonuçlar’ yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.
AA’nın aktardığına göre CNN açıklamasında “CNN, durum değerlendirmesi yapıp gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya’daki yayınlarını durduracaktır” dendi.
Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yazılı açıklamasında “Büyük bir üzüntüyle Rusya’daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık” dedi.
Putin’in imzaladığı düzenlemenin ‘bağımsız gazetecileri içeri atmak için’ tasarlandığını kaydeden Micklethwait, “Bu durum, Rusya’da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor” dedi.