Blizzard oyunları Steam’e geliyor

Blizzard, 10 Ağustos’ta Overwatch 2’yle başlayarak oyunlarını Steam platformuna getireceğini duyurdu.

Overwatch 2’nin bilgisayar sürümü, Blizzard’ın birçok bilgisayar oyunu gibi şu anda yalnızca ‘Battle.net’ üzerinden edinilebiliyor. Microsoft’un yakında Activision Blizzard’ı satın alması ve oyuncuların oyuna katılımının azalmasıyla birlikte Diablo, Warcraft ve Overwatch’ın yapımcısı stratejisini değiştiriyor gibi görünüyor.

Blizzard, oyunlarından ‘bir seçkiyi’ Steam’e getireceğini belirtirken, Overwatch 2 haricinde başka bir oyunu açıklamadı.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre şirket, bir blog yazısında şunları kaydetti: “Bizi buna iten fikirlerden biri, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla bulundukları yerde buluşmak ve oyunlarımıza erişimi mümkün olduğunca kolaylaştırmak.”

Blizzard bu duyuruda Battle.net’ten uzaklaşmadığını söyledi. Şirket, Battle.net’e yatırım yapmaya devam edecek. Oyuncular, Blizzard’ın oyunlarına Steam üzerinden ulaşsa bile yine de Battle.net hesabına ihtiyaçları olacak. Benzer uygulamayı EA Games ve Ubisoft da yapıyor.

Overwatch’un Steam sürümü, Steam başarımlarını ve arkadaş listelerini destekleyecek ama Blizzard, Steam Deck desteğini duyurmadı. Overwatch 2 artık Steam üzerinden istek listesine alınabilir.