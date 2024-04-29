Blinken: İsrail Hamas’a ‘olağanüstü cömert bir teklifte’ bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas’ın önünde İsrail’in ‘olağanüstü cömert bir teklifi’ olduğunu savundu.

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Blinken, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Ortadoğu’yu yedinci turunu düzenledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da konuşan Blinken, şöyle devam etti: “Hamas’ın önünde İsrail’in olağanüstü cömert bir teklifi var ve şu anda Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas’tır.”

Hamas’ın hızlı şekilde karar vermek zorunda olduğunu söyleyen Blinken, “Doğru kararı vereceklerini ve dinamikte köklü bir değişiklik yapabileceğimizi umuyorum” dedi.