Black Mirror: Yeni sezon ayrıntıları açıklandı

Netflix’te yayınlanan teknoloji distopyası ‘Black Mirror‘ isimli dizinin yeni sezonunun bölüm başlıkları ve konu özetleri açıklandı.

Fotoğraf: Netflix

Zaman zaman yakın geleceğe dair gerçeğe dönüşme potansiyeli yüksek olan bilim kurgu hikayeleri anlatan dizinin yeni sezonunun haziranda yayınlanacağı açıklanmıştı.

Merakla beklenen dizinin bölüm başlıkları ve konuları da dün tanıtım videosuyla duyuruldu.

wait until you see how this all unfolds. pic.twitter.com/YZTCqvjKG0 — Black Mirror (@blackmirror) May 11, 2023

Oyuncu kadrosunda; Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonundan detaylar şu şekilde:

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1. Bölüm: Joan Is Awful

Bir kadın, küresel bir yayın platformunda kendi hayatının dram uyarlamasının yayınladığını keşfeder. Uyarlamada kendisini oynayan kişiyi salma hayek canlandıracak.

Kadro: Salma Hayek, Annie Murphy, Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes, Himesh Patel.

2. Bölüm: Loch Henry

Genç bir çift, belgesel çekimi yapmak için sakin bir İskoç kasabasına giderler ancak kendilerini geçmişte yaşanan, gizemli bir yerel hikayenin içinde bulurlar.

Kadro: Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman, John Hannah, Monica Dolan

3. Bölüm: Beyond The Sea

Alternatif bir 1969 yılında, tehlikeli bir ay görevindeki iki astronot hayal gücünün ötesinde bir trajediyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Kadro: Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton, Rory Culkin

4. Bölüm: Mazey Day

Vur-kaç bir trafik kazasına sebep olan genç bir yıldız ve peşindeki acımasız paparazzinin hikayesi

Kadro: Zazie Beetz, Clara Rugaard, Danny Ramirez

5. Bölüm: Demon 79

1979 yılında kuzey Britanya’da uysal bir satış asistanına, felaketi önlemek için korkunç eylemlerde bulunması gerektiği söylenir.

Kadro: Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley, David Shields