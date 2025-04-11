'Black Mirror' hayranları yeni sezonun favori bölümünü seçti bile



Fenomen dizilerden ‘Black Mirror‘ 7’nci sezonuyla nihayet izleyiciyle buluştu. Dizinin favori bölümü ise neredeyse ilk günden belli oldu: Euolgy.

Fotoğraf: Netflix

Kimi zaman teknolojinin hayatımızdaki tedirgin edici rolünü gösteren, kimi zaman derin duygusal kurgularla insanlık halinin gerçekliğine vurgu yapan dizinin çok beklenen 7’nci sezonu dün itibariyle Netflix’te yayınlandı.

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim bulunuyor. Bunların başında Paul Giamatti, Awkwafina, Emma Corrin, Peter Capaldi ve Rashida Jones geliyor. Ayrıca Cristin Milioti, Chris O’Dowd, Issa Rae, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Patsy Ferran, Lewis Gribben gibi isimler de yeni sezonda izleyici karşısına çıkıyor.

Bu sezon dizide geçmiş bölümlerle ilintili hikayeler, yine teknolojiye dair çarpıcı öngörüler ve aşk hikayeleri gibi konular işlenecek. Ancak sezonun favorisi, hatta belki de tüm ‘Black Mirror’ serilerinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, şimdiden belli olmuş gibi görünüyor.

Eulogy, herkesin kalbini kırdı.

7’nci sezonun 5’inci bölümü ‘Eulogy’ dizi yayınlandığı gün izleyicilerin sosyal medyadaki yorumlarıyla gündem oldu.

X’te bir izleyici “Eulogy kalbimi hiç beklemediğim şekilde çok özel bir şekilde kırdı.” diye yazdı. Bir diğeri ise “Tamamen yürek parçalayıcı, fantastik bir bölüm… Tatlı bir şekilde acı verici” dedi. Başka bir kullanıcı ise şu yorumu yaptı: “Her olası standartta gerçekten inanılmaz. Son beş dakikadır ağlıyorum… Kalp kırıklığı bunun bana hissettirdiklerinin çeyreği bile olamaz.“

Bölümün dizinin en iyisi olduğu konusunda eleştirmenler de hemfikir.

Stylist’ten Kayleigh Dray, “Eulogy beni paramparça etti ve onu düşünmeden duramıyorum” derken, Vulture’dan Ben Rosenstock, Eulogy’yi ‘sezonun en yürek parçalayıcı bölümü’ diye niteledi. GameRant’tan Aayush Sharma, “Paul Giamatti MÜTHİŞ’ dedi.

Brooker ve Ella Road’un birlikte yazdığı ‘Eulogy’, 20’li yaşlarında kalbini kıran kız arkadaşı Carol Royce’un cenazesi için bir anma konuşması hazırlamak üzere anılarına dijital bir çiple ulaşan yaşlı adam Phillip’in hikayesine odaklanıyor.