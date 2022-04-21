‘Biyolojik’ adada sürücüsüz otobüs

Çin’in Guangçu kentindeki biyolojik adada otonom otobüsler hizmet vermeye başladı. Altı yolcu kapasiteli otobüste yer ayırtıp binmeyen ‘kara liste’ye alınıyor.

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Guangçu Uluslararası Bio Island’da ‘L4’ otomasyon teknolojisiyle üretilmiş sürücüsüz otobüsler şimdilik ücretsiz hizmet veriyor.

Sabah saat 07:00-19:00’da hizmet veren otobüslerin yolcuları ses komutlarıyla içindeki havalandırma sistemi ve ışıkları açıp kapayabiliyor. Tehlike içeren bir durum olduğunda ‘acil durum’ düğmesine basıp aracı durdurabiliyor. Acil durum söz konusu olduğunda merkezdeki güvenlik yetkilisi aracın kontrolünü devralıp otobüsü yönlendiriyor.

Bu otobüslere binmek için önceden yer ayırtmak ve 18 yaşı doldurmuş olmak gerekiyor. Altı yolcu taşıyabilen otobüslerde yer ayırtıp binmeyenler ‘kara liste’ye alınıyor. Bir daha rezervasyon yapamıyor.