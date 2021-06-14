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Yaramazlara biraz batar!

Bitkin bedenlere yorgun beyinlere bire bir: Dozunda şekerleme

Gündüz uykusunun bitkin bir bedene ilaç gibi geldiği bilinir. Yeni bir araştırmaya göre şekerleme hafıza gibi bilişsel işlevleri de güçlendiriyor.

Gündüz uykusunun yaygın olduğu ülkelerden Çin’de 60 yaş ve üstü 2214 sağlıklı insanla gözlemsel bir araştırma yapıldı.


Katılımcıların üçte ikisi öğlen yemeğinden sonra kestirdiğini, diğerleriyse gün içinde uyumadığını söyledi. Tümü hafıza, adlandırma, dikkat, hesaplama ve düşünme gibi çeşitli zihinsel becerileri ölçen testlere tabi tutuldu.

Düzenli gündüz uykusu uyuyanların ne kadar ve ne sıklıkla uyuduğu ayrıntılı veriler de toplandı.

Test sonuçları uyku alışkanlıklarıyla karşılaştırıldığında gündüz uykusu uyuyanların bilişsel puanları daha yüksek çıktı.

Fakat gündüz uykusunun niceliği de önemli. En yüksek sonuçlar kısa ve seyrek uyuyanlarda çıktı: Haftada en fazla dört gün, 30 dakikadan kısa.

Buna karşılık uzun ve sık uyuyanlar nispeten düşük puanlar aldı.

Ayrıca belirli zamanlarda planlı programlı uyuyanlar, yorgunluktan uyuyakalanlara göre daha yüksek puan aldı.

Araştırma sonuçlarına göre ideali haftada birkaç gün, öğleden sonra erken saatlerde 30 dakikadan az şekerleme yapmak.

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