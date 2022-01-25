Bitcoin piyasalardaki dönüşten güç aldı: 36 bin dolar seviyesi aşıldı

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geleneksel piyasaların genelinde yaşanan toparlanmadan destek bularak 36 bin doların üstünü gördü.

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Bitcoin dün 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek son altı ayın en düşük rakamını görmüştü. Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum da son 24 saatte yüzde 2’den fazla düşerek 2 bin 160 dolara kadar çekilmişti.

Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ve Fed’in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtmişti.

Bitcoin, geleneksel piyasalardaki rüzgarın tersine dönmesiyle beraber akşam saatlerinde hızlı bir yükseliş sürecine girdi.

BTC bugün öğle saatleri itibariyle 36 bin doların üstüne hareket ediyor. ETH ise 2 bin 400 dolar seviyesinde.

Bazı analistler Wall Street’te panik satışlarının yeniden başlaması durumunda Bitcoin için 30 bin dolar desteğinin çalışmayabileceği konusunda görüş beyan ediyor. Analistlere göre 30 bin desteğinin kırılması görünümü çok daha kötü bir duruma getirebilir.

Geçen sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, nisanda 64 bin 813 dolar ile gördüğü zirvenin ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmiş, kasım ayındaysa fon haberlerinin etkisiyle yeniden 69 bin dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı.