Bitcoin, Celsius çöküşünden bu yana en yüksek seviyede

Bitcoin, 14 Haziran’dan bu yana ilk kez 23 bin seviyesinin üzerini gördü. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü ivmenin ardından kripto para piyasasının büyüklüğü yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

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Yatırımcıların kripto paralarına mevduat gibi faiz veren Celsius Network ‘sıradışı pazar koşulları’ nedeniyle 14 Haziran’da işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası Bitcoin, haziranda 18 bin doların altını görmüştü.

Bitcoin bugün hazirandan bu yana ilk kez 23 bin doların üzerini gördü. Günlük yükselişse yüzde 10’u buldu.

Bitcoin ile birlikte Ether ve Solana’da da yükseliş gözlendi.