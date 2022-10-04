Bitaksi’den güncelleme: Sürücünün bahşişini önden vereceksin

Türkiye’de en yaygın kullanılan taksi çağırma uygulamalarından Bitaksi’de öne geçmek isteyenler için ‘Bahşişli Çağır’ seçeneği eklendi.

Yeni özellik sayesinde yolculuk için bahşiş vereceğinizi önceden belirtip sürücüyü heveslendiriyor, olumlu cevap alma ihtimalinizi artırıyorsunuz.

Sosyal medyada konu şakayla karışık isyana yol açtı.

Bir sonraki özellik: Yalvarırım Gel!

Bir kullanıcı, “Çok sevgili @BiTaksi taksimetre aç zırvalığından sonra muhteşem bir özellik daha duyurmuş. Muhtemelen bir sonraki özellik ‘Yalvarırım Gel’ gibi bir şey olacak. Bu özelliği patronuma da göndereceğim, işe giderken ‘Bugün bahşiş var mı bak ona göre geleceğim’ diyeceğim” diye yazdı.

Çok sevgili @BiTaksi taksimetre aç zırvalığından sonra muhteşem bir özellik daha duyurmuş. Muhtemelen bir sonraki özellik "Yalvarırım Gel" gibi bir şey olacak.

Bu özelliği patronuma da göndereceğim, işe giderken "Bugün bahşiş var mı bak ona göre geleceğim" diyeceğim. pic.twitter.com/DxTBfbDT8C — B. Burak Işık (@bburakisik) October 4, 2022

“Yüce taksilerimize layık olmak, bizi seçmeleri için daha ne kadar para önermemiz gerekiyor acaba. Ayrıca bu haksız rekabet olmuyor mu @BiTaksi? Bahşiş servisten memnun olunca verilir. Daha servisini almadığım şeye neden bahşiş vaat edeyim?” diye soran bir kullanıcı da vardı.

“Bahşişli çağır” da çıkmış. Yüce taksilerimize layık olmak, bizi seçmeleri için daha ne kadar para önermemiz gerekiyor acaba.



Ayrıca bu haksız rekabet olmuyor mu @BiTaksi? Bahşiş servisten memnun olunca verilir. Daha servisini almadığım şeye neden bahşiş vaat edeyim? pic.twitter.com/hEvVdI85nq — Elf 🏡 (@ESener3) October 3, 2022

Bir başka kullanıcı, sonraki güncellemenin ‘Gelince Beni Öpebilirsin’ olacağı tahmininde bulundu.