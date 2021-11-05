‘Birkaç saat sonra seni idam edeceğiz’ uygulamasına dava

Japonya’da, idam cezasına çarptırılanların infaz edilecekleri gün bundan haberdar olmalarına tepki gösteren iki mahkum dava açtı.

Ülkede 100’ü aşkın idam mahkumu var; iki yıla yakın süredir cezası infaz edilen olmadı. Mahkumlar, asılarak idam ediliyor. Ve, idam edilecekleri günü önceden bilmiyorlar. Aynı gün hatta saatler önce haberdar ediliyorlar.

İnsan hakları savunucuları bu durumu eleştirerek mahkumların psikolojisini olumsuz etkilediğini savunurken avukatlar, bu kadar kısa süre önce cezanın infaz edileceğini öğrenmenin ‘insani olmadığını’ vurguluyor.

İki mahkumun avukatı Yutaka Ueda, dün, Osaka kentindeki mahkemeye dava dilekçesini sundu.

Ueda şunları söyledi: “İdam mahkumları her gün, ‘Bu sabah son olabilir’ korkusuyla yaşıyor, bu kabullenilebilir bir şey değil. Hükümet, aynı gün haber vermenin mahkumları cezalarının infaz edilmesi öncesinde acı çekmesini engellemek olduğunu savunuyor ama bu makul bir açıklama değil. Başka ülkelerdeki idam mahkumlarına kendilerini hazırlamak, yakınlarıyla vedalaşabilmek için süre tanınıyor.”

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde saatler kala haber vermenin mahkumların itiraz hakkının da elinden alındığı vurgulandı. Mahkumlar 22 milyon yen (1 milyon 880 bin lira) tazminat talep etti.