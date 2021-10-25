Bir yılı aşkın süredir kayıptı: Havayolu şirketi yöneticisinin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

ABD’li havayolu şirketi United Airlines’ın bir yılı aşkın süredir kayıp icra kurulu başkanı Jacob Cefolia’nın (50), ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: Facebook

Cefolia için 8 Ağustos 2020’de kayıp ihbarında bulunulmuştu. Otomobili Chicago’nın banliyölerinden birindeki doğa koruma alanına yakın bir noktada bulunmuş, günlerce arama-kurtarma çalışması yapılmış Cefolia’dan haber alınamamıştı.

Polis, daha önce defalarca aranan bir bölgede, gençlerin kamp kurduğu ve aracının bulunduğu yere yakın bir noktada bir erkek cesedi bulunduğunu ve otopsi sonucunda cansız bedenin Cefolia’ya ait olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Fotoğraf: ABC

Cefolia’nın kemerle ağaca asılı halde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ehliyet, cüzdan ve başka kişisel eşyaları da bulunan üst düzey yöneticinin ölümünün şüpheli ölüm olarak değerlendirmedikleri belirtildi.

Açıklamada, “Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletmek ve bir yılı aşkın zamandır süren bekleyişlerinin, belirsizlik ortamanın üzücü haberle sona ermesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isteriz” dendi.