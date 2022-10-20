Bir süredir bulunamıyordu: Nobelli Annie Ernaux’nun kitaplarının yeni baskısı geldi

Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’yu Türkiye’deki okuyucularla buluşturan Can Yayınları, bir süredir baskısı bulunmayan eserlerin yenilenmiş kapakla raflarda yerini aldığını duyurdu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne 82 yaşındaki Fransız yazar ve edebiyat profesörü Annie Ernaux’yu layık gördü.

Sınıf çatışması, evlilik, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, ölüm ve yaşlılık gibi temaları kendi deneyimleri üzerinden aktarmasıyla tanınan yazar Türkiye’de ilk kez 2000’li yılların başına ‘Kürtaj’la okurlarla buluşmuştu.

Can Yayınları, Ernaux’nun dört eserini yayımlayarak yazarın ülkemizde yeniden hatırlanmasına ve keşfedilmesine sebep oldu.

Ancak Ernaux’yun Nobel kazanmasının ardından onu tanımak isteyen okurlar Can Yayınları’nın sitesinde ve online kitap sitelerinde ‘ürün tükendi’ yazısıyla karşılaşıyordu.

Can Yayınları Çağdaş Edebiyat Dizisi Editörü Cem Alpan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Annie Ernaux kitaplarının yenilenmiş kapakla yeniden basıldığını duyurdu.

Kapağına ‘2022 Nobel Edebiyat Ödülü’ ibaresinin eklendiği ‘Seneler’, ‘Babamın Yeri’ ve ‘Yalın Tutku’ eserleri raflarda yerini alırken, ‘Boş Dolaplar’ın yeni baskısının ne zaman geleceği bilinmiyor.