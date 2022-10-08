Annie Ernaux cevapladı: Beni okumaya ‘Seneler’den başlayın

Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Fransız yazar Annie Ernaux, kendisiyle yeni tanışacakların onu okumaya ‘Seneler‘ kitabıyla başlayabileceğini söyledi. Genç yazarlara da tavsiyelerde bulunan Ernaux, iyi yazmak için değil dürüst yazmak için çabalamaları gerektiğini aktardı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne 82 yaşındaki Fransız yazar ve edebiyat profesörü Annie Ernaux’yu layık gördü.

‘Ödülü kazandığımı mutfakta öğrendim’

Nobel Komitesi’nin ödül kazananlarla yaptığı geleneksel kısa telefon röportajlarında konuşan Ernaux, ödülü kazandığını mutfakta öğrendiğini söylüyor. Ernaux Nobel’i kazandığında hissettiklerini ve ödülün kendisi için ne anlama geldiğini şu sözlerle aktarıyor:

“Nobel’i kimin kazandığını merak ettiğim için radyoyu açmıştım. Sonuç epey şaşırtıcı oldu. Üstelik evde tek başımaydım. Nasıl desem… Şöyle anlatmaya çalışayım; bir çöldesinizdir ve gökten gelen bir çağrı işitirsiniz. Hissettiğim buna benzer bir şeydi. Ödülü kazanmak hem büyük bir sorumluluk, hem de büyük bir onur benim adıma. Ama tam olarak bu onurdan ötürü yazma uğraşımı artık daha büyük bir sorumlulukla yerine getirmem gerekiyor.”

Herkesi ortak noktada buluşturacak kitap

Ernaux, kendisiyle yeni tanışacak birinin onu okumaya hangi eseriyle başlaması gerektiği sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Açıkcası gerek içerik, gerek konu bakımından hatta zaman zaman yazım tekniği itibarıyla kitaplarımın birbirine pek benzemediklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu cevaplamak zor. Ayrıca gençler ve yaşlılar için farklı kitaplarımı önermem gerek. Ama herkesi ortak bir noktada buluşturabilecek kitabım sanırım ‘Seneler‘ olmalı.”

Genç yazarlara tavsiyeler

Aynı zamanda edebiyat profesörü de olan Ernaux, genç yazarlara tavsiyelerde bulunuyor:

“Bence bir yazar için en önemli şey okumaktır. Mümkün olduğunca çok okumak. Bazen gençler ‘ah hayır ben okumuyorum, ben yazıyorum’ diyorlar. Hayır bu mümkün değil. Çok okumak zorundasınız. Onlara verceğim ikinci mesaj ise ‘iyi yazmak için değil, dürüst yazmak için çabalamak’ olacaktır. İkisi aynı şey değil.”

Kaynak: Eylül Görmüş ve Tuğçe Arslan’ın hazırladıkları ‘1kitap1film’ sayfasından alınmıştır.