Mor ve Ötesi müzikali: ARAF 25 Kasım’da sahnede

BKM’nin yeni prodüksiyonu ‘ARAF’ 25 Kasım itibarıyla sahnelenmeye başlayacak.
Mor ve Ötesi şarkılarını canlı bir orkestrayla sahneye taşıyacak müzikalde şarkılarla William Shakespeare’in oyunu ‘Hamlet’ birleştiriliyor.
BKM’nin açıklamasına göre Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder ve Beyti Engin’in başrollerde yer aldığı müzikalin prömiyer öncesi son provaları gerçekleştiriliyor.
Proje tasarımı ve yönetmenliğini Ömer Fırat Köker’in üstlendiği müzikalde rol alanlar şöyle:
Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu, İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber ve Zeynep Çötelioğlu.