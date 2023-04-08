Mor ve Ötesi konserlerinin geliri, ALİKEV’in yıkılan binasına

Deprem sonrasındaki ilk konserlerini Turkey Mozaik Foundation ile birlikte kampanyaya dönüştüren Mor ve Ötesi, oluşan destek fonunun ALİKEV’e aktarılacağını açıkladı.

Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin, ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, dün Hatay’da Ali İsmail Korkmaz Vakfı yöneticileri, Herkes İçin Mimarlık Derneği ve Turkey Mozaik Foundation temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada, tasarım ve üretim süreci Herkes İçin Mimarlık Vakfı tarafından yönetilecek projeyle depremde merkez binası yıkılan vakfın yeni bir idari binaya ve genç müzisyenlerin kullanımına sunulacak bir prova stüdyosuna sahip olması hedefleniyor.