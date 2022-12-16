Mor ve Ötesi’nin stadyum konseri film oldu: Tamiri Mümkün

Mor ve Ötesi’nin 35 bin kişinin katıldığı 28 Mayıs İnönü Stadyumu konseri, film olarak 13 Ocak 2023’te beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Alternatif rock grubu Mor ve Ötesi’nin, 28 Mayıs 2022 tarihinde BJK İnönü Stadyumu’nda verdiği ve 35 bin seyircinin katıldığı tarihi konser, bu kez sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Recep Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği ve ‘Tamiri Mümkün’ adı verilen konser filmi, konseri kaçıranları tarihi geceye götürürken, unutamayanlara da o anları yeniden yaşatacak.

13 Ocak 2023’te vizyona girecek filmden ilk tanıtım yayımlandı.