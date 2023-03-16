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Yaramazlara biraz batar!

‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına taahhüt edilen 93 milyon TL yatırılmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV desteğiyle düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasında taahhüt edilen 330 milyon TL’den 93 milyonu yatırılmadı.

Görsel: Halk TV

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde yüz binlerce insanın evi yıkılmıştı. Evsiz kalan depremzedeler için ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası başlatılmıştı.


Halk TV’deki programa çok sayıda kişi ve şirket yetkilisi katılarak vereceği desteğin miktarını iletti. Yine aynı şekilde kampanyanın sitesi üzerinden de taahhütte bulunan çok sayıda kişi oldu.

Programın sonunda Twitter hesabında bilgilendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hedefin aşıldığını duyurarak, 330 milyon TL’nin toplandığını açıklamıştı.

Soyer’in kampanyaya ilişkin yeni bilgilendirmesinde taahhüt edilen 93 milyon TL’nin yatırılmadığı kaydedildi.

‘Tek Yürek’ de teklemişti

‘Türkiye Tek Yürek‘ kampanyasında söz verilen yaklaşık 115 milyar liranın yaklaşık 41 milyar lirası da yatırılmamıştı.

15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

‘Tek Yürek’ teklemiş: Depremzedelere bağışlandığı söylenen 41 milyar lira ortada yok

Depremzedeler için düzenlenen ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasında hedef aşıldı

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