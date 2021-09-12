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Yaramazlara biraz batar!

Bir kadına, marketin önünde ‘içi sperm dolu iğne’ yapan adama 10 yıl hapis

ABD’nin Maryland eyaletinde, bir kadının kalçasına ‘şırıngayla sperm enjekte’ eden adam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: nationalinterest.org

Geçen yıl markete alışverişe giden, adı açıklanmayan kadın, dışarı çıktığında kalçasında bir acı hissetti. Önce ne olduğunu anlamadı. Kalçasında bir iğne izi vardı! Hiç tanımadığı bir adam kendisine arkadan sessizce yaklaşıp iğneyi batırmıştı.


Güvenlik kameraları incelendiğnde Thomas Stemen (52) adlı adamın cebinden çıkardığı iğneyi kadının kalçasına sapladığı görüldü. Stemen’in ayrıca iki genç kadına da yaklaştığı ancak onlara iğne yapamadığı belirlendi.

Stemen tutuklanırken aracında yapılan aramada üzerinden çıkan şırıngadan başka şırıngalar bulundu. Kadına iğne yaparken kullandığı şırıngada da diğerlerinde de sperm olduğu saptandı. DNA analizi Stemen’inkiyle örtüşüyordu.

Stemen’in yargılandığı mahkemenin hakimi onu 10 yıl hapis cezasına çarptırırken savcı, “Stemen’in gerçekleştirdiği akıl almaz eylem korkunç bir şey, kimsenin anlam veremeyeceği bir saldırı” ifadelerini kullandı.

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