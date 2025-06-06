Bir ilk: Milli yüzücüler Portekiz'de iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı

Milli yüzücüler, Portekiz’de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası’nda iki altın, bir gümüş, bir bronz madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonda takım halinde de ikinci oldu.

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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira’daki Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarını ay-yıldızlı sporcular, iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

Milliler, bu başarısıyla ülkeler sıralamasında takım halinde de ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu başarıyı “Artistik yüzme tarihimizde bir ilk” başlığıyla duyuran Türkiye Yüzme Federasyonu da milli sporcuları, antrenörlerini ve teknik ekibini tebrik etti.