Bir evde üç kişinin cesedi bulundu: Bir yılı aşkın süre önce ölmüşler

ABD’nin California eyaletinde polis, bir evde, aynı aileden üç kişinin cesedini buldu. Bu kişilerin bir yılı aşkın süre önce öldüğü açıklandı. Polis, katilin intihar ettiği bir cinayet vakası olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Foz 11 LA

Irvine kentinde yaşayan ailenin Kanada’da yaşayan akrabaları onlardan bir yılı aşkın süredir haber alamadıklarını ve endişelendiklerini belirterek polise başvurdu.

Kanadalı yetkililer Irvine’deki polis teşkilatıyla iletişim kurdu. Adrese polis ekibi yollandı. Polisler kontrol amaçlı gittikleri evde bir karı-koca ve yetişkin oğullarının cesedini buldu.

İçeri zorla girildiğine veya hırsızlık yapıldığına dair bir ipucu, dördüncü bir kişinin izine rastlanmadığı aktarılan polis açıklamasında, “Aile içi bir mesele olduğuna dair deliller var. Büyük olasılıkla içlerinden biri diğerlerini öldürüp intihar etmiş” dendi.