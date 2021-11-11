Bir dakikalık gecikme nedeniyle maaşından kesinti yapılan makinist dava açtı

Japonya’da bir dakikalık gecikme nedeniyle maaşından kesinti yapılan makinist işverene dava açtı.

Fotoğraf: livejapan.com (temsili)

Batı Japonya Demiryolu Şirketi, uyguladıkları ‘çalışmayana para yok’ prensibinden yola çıkarak makinistin maaşından kesinti yaptı.

Yomiuri Shimbun gazetesindeki habere göre geçen yıl haziran ayındaki bir seferde yaşanan gecikme nedeniyle maaş kesintisine uğrayan makinist dava dilekçesini mahkemeye sundu.

Makinistin boş bir treni Okayama istasyonundaki depoya götürmesi söylenmişti. O, yanlış platformda beklediğini anladı ve doğru platforma gidene kadar bir dakika geçdi. Tren depoya bir dakikalık gecikmeyle ulaştı. Bunun üzerine şirket iki dakikalık çalışma ücreti olan 85 yenlik (7,4 lira) kesinti yaptı. Bir dakikası tren depoya geciktiği içindi, ikinci dakikası ise platformdan platforma giderken geçirdiği zaman ‘çalışmadığı’ süre olarak nitelendirildiği için.

Makinist, doğru platforma giderken harcadığı bir dakikanın çalışmamak olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak resmi kuruma başvurdu. Ceza sadece trenin geciktiği kadar yani bir dakikaya indirildi. Böylece maaşından 43 yenlik (3,74 lira) kesinti yapılmış oldu. Ancak makinist bunu da kabul etmeyerek hakkını mahkemede arama yolunu seçti.

Kesilen miktarın yanı sıra ‘bir dakikalık fazla mesai ücreti’ olan 13 yen (1,13 lira) ve kendisine yaşatılan travma nedeniyle 2,2 milyon yen (191 bin 486 lira) manevi tazminat talep etti.

‘Dakikliğin’ çok önemli olduğu Japonya’da toplu ulaşımda çok kısa süreli gecikmeler için bile yolculardan özür dileniyor.

Davacı makinist, ‘insani hata‘dan kaynaklanan gecikmenin tren sefer saatlerinde herhangi bir gecikmeye neden olmadığını, yolcuların mağdur olmadığını savundu. Sadece yolcu taşımayan trenin gideceği yere geç ulaştığının altını çizdi ve kendisine haksızlık yapıldığını ifade etti.

Makiniste yönelik tutum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti, bir kişi, “Maaş hesaplayanların biriminde çalışsam aklımı kaçırırdım. Küçücük hatalar için İnsanların maaşından dakikalar, saniyeler çıkarmak çok anlamsız ve zor olmalı” yazdı.

2017’de, Tokyo’nun banliyölerine hizmet veren veren bir demiryolu şirketi bir tren 20 saniye gecikmeyle kalktığı için sebebiyet verdikleri ‘büyük mağduriyet’ nedeniyle özür dilemişti.