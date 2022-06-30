Bir dahaki sefere unutkanlığınız nedeniyle kendinize kızmadan önce tenisçi Humbert’i düşünün

Ayakkabı, şapka, çanta… Tenisçi Ugo Humbert Wimbledon’da 2 numaralı kortta rakibinin karşısına çıkmak için gereken şeyleri aldı ancak hayati bir parçayı unuttu.

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Fransız raket 90 dakikalık yağmur gecikmesi sonrası Norveçli rakibinin karşısına çıktı. Ancak maç yine başlayamadı çünkü Humbert korta büyük bir çantayla gelmesine rağmen raketini unutmuştu!

24 yaşındaki tenisçi durumu utana sıkıla hakeme aktardı: “Özür dilerim, raketim yok.“

Humbert ve rakibi Casper Ruud birkaç dakika daha bekledikten sonra biri elinde üç raketle koşarak korta geldi ve bu garip anlara son verdi.

Seyricilerin moral alkışıyla maça başlayan Humbert belki de raketini unutmasının etkisiyle ilk seti kaybetse de maçı galibiyetle bitirdi.