Bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan bekçi tutuklandı

Trabzon’da dokuz yaşındaki Alperen Y.nin yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan bekçi H.Ş. tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alperen Yavuz’un 28 Temmuz’da Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde sokakta yürürken vücuduna isabet eden yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Olay yerinde ‘atış istikameti belirleme kiti’yle inceleme yapan ekipler, merminin, 1204 metre uzaklıktaki bölgeden geldiğini belirledi.

Bölgede bulunduğu tespit edilen 16 kişiden swap örneği alan ekipler, atış yaptıkları tespit edilen H.Ş. (32) ve H.N’nin (62) silahlarına balistik inceleme için el koydu.

Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda yapılan incelemede, çekirdeğin H.Ş’ye ait silahtan çıktığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA, H.Ş’nin İl Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olduğunu kaydetti.