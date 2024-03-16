Uyku uzmanlarına göre sabahları alarmı ertelemek çok da kötü bir fikir değil.

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Bu dünyada iki tür insan vardır: Alarm çalar çalmaz yataktan kalkabilenler ve alarmı gerçekten kalkabileceğinden daha erkene kurup alarm çalınca ‘ertele’ tuşuna basanlar.

İkinci gruptakiler çoğunlukta görünüyor; 2022’de yapılan bir araştırma, insanların yüzde 57’sinin alarmı ertelediğini gösteriyor.

Aynı araştırma ayrıca, bir zamanlar inanıldığı gibi ertelemenin sağlığınız için ille de kötü olmadığını da ortaya koyuyor; hatta, ruh halinizi ve bilişsel işlevlerinizi iyileştirmeye katkıda bile bulunabilir bu alışkanlık.

Ertelemenin uyku döngüsü üzerindeki etkisi

Derin uyku, uyuduktan sonra bir saat kadar sürer ve yaklaşık 90 dakikada bir geri gelir. Sabahları dinç kalmak için için gerekli uyku bu. Ama sürekli alarmı erteleme tuşuna basmak, özellikle de kısa süre içinde yinelendiğinde, sizi derin uykuya döndürmez. Dolayısıyla bu sayede uyku kalitenizi artırmanız pek olası değil.

Stres faktörü

Sabahları alarmı ertelediğinizde daha fazla uyuduğunuzu düşünerek vücudunuzu kandırdığınızı düşünebilirsiniz, ancak aslında düzenli olarak ertelemeye basmak sizi strese sokabilir.

Birkaç kez ertele tuşuna basana kadar kalkamadığınızda, muhtemelen işe ya da okula zamanında varabilmek için telaş içinde koşuşturursunuz. Yani bu alışkanlık, sabah saatlerinizden çalarak sizi aceleye getirir ve yorgun bırakır. Oysa yapmanız gerekenlere için zaman ayırabildiğiniz bir sabah rutini oluşturursanız güne daha az stresli başlarsınız.

İstikrarın gücü

Uzmanlar, istikrarlı bir uyku düzeni tutturup uykunuzu almış olarak kalkmanın, ertelemekten çok daha iyi uyku kalitesi ve enerji seviyesi sağladığında hemfikir.

Erken yatamıyorsanız uyku ortamınızı düzenlemeyi, yani yatak odanızı serin ve karanlık tutmayı, telefonunuzu, dizüstü bilgisayarınızı ve diğer dijital ekranlarınızı ortadan kaldırmayı deneyin. Bu cihazlar, uykuya dalmanıza yardım eden melatonini bloke eden mavi ışık yayar.

Kısacası, alarmı ertelemenin genel sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olmasa da uzmanlara göre bu, kendinizi dinlenmiş ve yenilenmiş hissetmeniz açısından en iyi alışkanlık değil. Günlük alışkanlıkların ayarlanması ve değiştirilmesi biraz zaman alabilir ancak istikrarlı bir uyku düzeni ve kalıcı bir sabah rutini benimsemek gibisi yok.