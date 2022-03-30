BioNTech ‘para bastı’: 2021 karı 10,3 milyar avro

Covid-19 aşısını ilk geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in 2021’deki net karı, aşı satışlarıyla 10,3 milyar avroya çıktı.

Söz konusu kar 2020’de sadece 15,2 milyon avroydu.

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BioNTech, geçen yıl yaklaşık 19 milyar avroluk aşı satışı yaptı.

Şirketin ödeyeceği vergi miktarı 4,8 milyar avro.

Bu yıl aşıdan beklenen gelir 13-17 milyar avro arasında. Şirketin AR-GE için ayırdığı para 1,5 milyar avro.

Toplam gelir tarafında 2020’de 482,3 milyon avro olan rakamsa geçen yıl 18,97 milyar avroyu buldu.

Hisse tarafında kar 0,06 avrodan 39,63 avroya ulaştı.

BioNTech’in piyasa değeriyse yaklaşık 42 milyar dolar.