Diken

Yaramazlara biraz batar!

BioNTech ‘para bastı’: 2021 karı 10,3 milyar avro


Covid-19 aşısını ilk geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in 2021’deki net karı, aşı satışlarıyla 10,3 milyar avroya çıktı.

Söz konusu kar 2020’de sadece 15,2 milyon avroydu.


Fotoğraf: AA

BioNTech, geçen yıl yaklaşık 19 milyar avroluk aşı satışı yaptı.

Şirketin ödeyeceği vergi miktarı 4,8 milyar avro.

Bu yıl aşıdan beklenen gelir 13-17 milyar avro arasında. Şirketin AR-GE için ayırdığı para 1,5 milyar avro.

Toplam gelir tarafında 2020’de 482,3 milyon avro olan rakamsa geçen yıl 18,97 milyar avroyu buldu.

Hisse tarafında kar 0,06 avrodan 39,63 avroya ulaştı.

BioNTech’in piyasa değeriyse yaklaşık 42 milyar dolar.

BioNTech üçüncü çeyrekte 3,21 milyar avro kar etti

BioNTech aşı geliri tahminini yükseltti: Dünyanın en çok satan ilacı olma yolunda

BioNTech ve Moderna AB’ye vereceği aşılara zam yaptı

SON HABERLER

Demirtaş ve Mızraklı artık aynı hücrede

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı’yla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.