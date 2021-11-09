BioNTech üçüncü çeyrekte 3,21 milyar avro kar etti

Covid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, üçüncü çeyrekteki net karının 3 milyar 211 milyon avro olduğunu açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.

AA’nın şirketin paylaştığı verilerden aktardığına göre BioNTech’in ocak-eylül dönemindeki karı 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklanmıştı.

BioNTech’in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021’in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya, geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.

Şirket yönetimi, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Covid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar avroluk gelir öngördü. Ağustosta bu yıl için 15,9 milyar avroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

Üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 avrodan 12,35 avroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 avro olması yönündeydi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde aşı tedarik etti.

ABD merkezli Pfizer, geçen hafta, Covid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar, 2022’de 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.