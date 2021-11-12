Binlerce flamingo Tuzla Sulak Alanı’na akın etti

Muğla’nın Milas ilçesinde Tuzla Sulak Alanı’na binlerce flamingo geldi.
Bodrum’a 20 kilometre mesafedeki Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı’na akın eden flamingolar, korumaya alınan alanda güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarına da güzel enstantaneler yakalama fırsatı verdi.
İzleyenleri hayran bırakan flamingoların yanı sıra bölge; pelikan, boz ördek, balıkçıl kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez mekanı olan Tuzla Sulak Alanı’na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş geliyor.