Bingöl'de üç kartal yavrusu görüntülendi

Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki ormanda üç kartal yavrusu görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Sosyal bilgiler öğretmeni İsmail Hakkı Önal ve muhtar Ali Ekber Bülgü, Adaklı ilçesine bağlı Çevreli köyü yakınlarındaki 2 bin 100 rakımdaki ‘Zımek ormanları’ olarak bilinen bölgede gezerken bir kartal yuvası keşfetti.

Üç yavru anne kartal yuvadan uçmasının ardından videoya alındı.

İsmail Hakkı Önal buldukları yuva hakkında şunları söyledi:

“Ormanda gezerken yavru kartalları görmek farklı bir duyguydu, gerçekten çok heyecanlandım. Bu ortama, o canlılığa ve o türün tekrar çoğalmasına şahit olmak güzel. İlk defa kartal yavrusu ve yuvasını gördüm. Böyle bir deneyim çok güzeldi.”

Ormanlarının yaklaşık 20 yıldır koruma altında olduğunu bildiren Bülgü, “Doğamız, kuşlar, kurt ve domuz bölgesi olarak geniş bir coğrafyaya sahip. Daha önce de kartallara denk geldim. Bunları gördükçe daha çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz” dedi.