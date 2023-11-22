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Yaramazlara biraz batar!

Binance’de 24 saatte 1 milyar dolarlık çıkış

CEO’su istifa eden kripto para borsası Binance’de son 24 saatte 956 milyon dolarlık çıkış saptandı.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Çangpeng Jao, ABD’de açılan kara para ve dolandırıcılık soruşturmasında yöneltilen suçlamaları kabullenip istifa etmişti. Binance 4,3 milyar dolar (yaklaşık 124 milyar lira) ceza ödeyecek.


Gelişmeler üzerine yatırımcılar ve kullanıcılar Binance’den ayrılmaya başladı.

Reuters’ın veri platformlarından aktardığına göre son 24 saatte Binance’de 956 milyon dolarlık çıkış saptandı.

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Akşam Postası / 5 Haziran 2024

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