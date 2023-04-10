Binance, ABD’de müşterilerin nakit paraları için banka bulmakta zorlanıyor

Kripto para borsası Binance, ABD’de Signature Bank’ın batmasından sonra müşterilerinin nakit parasını idare edecek banka bulmakta zorlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Binance’ın ABD’deki bağlı ortaklığı, daha önce para yatırmak için Signature Bank veya Silvergate Capital Corp’u kullanıyordu. Her iki finans kurumunun da batmasıyla Binance yeni bankacılık ortağı aramaya başladı.

Ancak The Wall Street Journal‘e göre bankalar, düzenleyici kurumlardan kaynaklı riskler nedeniyle Binance’la iş yapmakta isteksiz.

Binance, ABD’de şimdilik kendi adına fon depolamak için en az bir aracı kullanıyor. Bu durum da fon gönderme ve taşıma sürecini yavaşlatıyor.