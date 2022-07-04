Binali Yıldırım sahnede Murat Dalkılıç’ın boşluğunu doldurdu, ‘kulakların pasını sildi’

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’daki festivalde Murat Dalkılıç konseri öncesi sahnede seslendirdiği türküyle ‘kulakların pasını sildi.‘

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AA’nın aktardığına göre ‘Erzincanfest 2022’de konser veren Dalkılıç’tan önce sahneye çıkan Yıldırım “Murat Dalkılıç yolda, beş dakikaya geliyor. Ben de o boşluğu dolduruyorum” diyerek ‘Erzincan’a girdim ne güzel bağlar’ isimli türküyü söyledi.

Seyircilerin performans sonrası kimilerine anlamsız gelebilecek “Bir daha, bir daha” diye ısrarı üzerine Yıldırım, “Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor” yanıtını verdi.

Ancak yine de dinleyicisinin ‘bis’ ısrarını kıramayan Yıldırım performansına ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsüyle devam etti.

Sonrasında Erzincan Valisi Mehmet Makas hediye ettiği bakır işlemeli dev kupayı sahneden seyircilerin üstüne attı.