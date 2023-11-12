Binada çıkan yangında bir çocuk öldü, üç çocuk yaralandı

Şırnak’ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında bir çocuk öldü, üç çocuk yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şırnak Valiliği‘nden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak’ta bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangında 14 yaşındaki H.T’nin hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki U.M.K’nin, 14 yaşındaki E.U’nun ve 12 yaşındaki K.Y’nin yaralandığı bildirildi.

Hızla olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli tüm müdahalelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralanan çocukların Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yaşanan elim olayla ilgili Şırnak Valiliği olarak incelemelerimiz devam etmektedir. Valiliğimiz süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”