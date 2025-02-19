BİM'e 1,3 milyar lira ceza

Rekabet Kurulu, BİM’in genel merkezinde inceleme yapılırken bir yöneticinin veri silmesi nedeniyle şirkete 1,3 milyar para cezası verdi.

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Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre kurum uzmanları, BİM’in genel merkezinde yerinde inceleme yapılırken bir yöneticinin verileri sildiğini tespit etti.

Kurumun açıklamasında ‘yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği’ belirtildi.

Bu doğrultuda yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına hükmedilerek şirkete cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildi.

Kurum’un açıklaması şöyle:

“Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır. Yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerekmektedir.

Nitekim 14 Ocak’ta BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat’ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”